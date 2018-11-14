Челсі хотів платити зарплату Канте через офшор, – Football Leaks

Півзахисник лондонського Челсі Н'Голо Канте відмовився брати участь у фінансових махінаціях при отриманні зарплати в лондонському клубі.

Як повідомляє Mediapart.fr з посиланням на звіт Football Leaks, чемпіон світу в складі збірної Франції створив офшорну компанію, проте потім передумав і відмовився отримувати зарплату через неї.

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При цьому зазначається, що Челсі намагався умовити гравця знову змінити рішення, однак той відповів відмовою.

27-річний півзахисник перейшов в Челсі з Лестера влітку 2016 року і з тих пір виграв з клубом титул чемпіона АПЛ і Кубок Англії.

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