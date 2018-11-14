Челси хотел платить зарплату Канте через оффшор, – Football Leaks

Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте отказался участвовать в финансовых махинациях при получении зарплаты в лондонском клубе.

Как сообщает Mediapart.fr со ссылкой на отчет Football Leaks, чемпион мира в составе сборной Франции создал оффшорную компанию, однако затем передумал и отказался получать зарплату через нее.

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При этом отмечается, что Челси пытался уговорить игрока вновь изменить решение, однако тот ответил отказом.

27-летний полузащитник перешел в Челси из Лестера летом 2016 года и с тех пор выиграл с клубом титул чемпиона АПЛ и Кубок Англии.

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