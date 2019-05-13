Челсі хоче купити Коутінью, якщо зможе уникнути заборони на трансфери

Лондонський Челсі вірить, що зможе позбутися бану і придбати Філіппе Коутінью.

Барселона має намір продати півзахисника Коутінью в англійську Прем'єр-лігу, повідомляє Cadena Ser.

Каталонський клуб найняв посередника, який упродовж декількох тижнів намагається знайти в Англії команду для 26-річного бразильця.

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За інформацією видання, головним претендентом на гравця є Челсі. Лондонський клуб бачить в Коутінью заміну хавбеку Едену Азару, який, ймовірно, перейде в Реал цього літа.

Перешкодити трансферу Коутінью з Барселони до "аристократів" може заборона від ФІФА на реєстрацію нових гравців.

Англійці планують вжити всіх можливих заходів, щоб хоча б відтермінувати покарання. Тоді в міжсезоння клуб зможе підписувати новачків.

У 34 матчах Ла Ліги хавбек забив 5 голів і віддав 2 гольові паси.

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