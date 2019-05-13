Челси хочет купить Коутиньо, если сможет избежать запрета на трансферы

Лондонский Челси верит, что сможет избавиться от бана и приобрести Филиппе Коутиньо.

Барселона намерена продать полузащитника Коутиньо в английскую Премьер-лигу, сообщает Cadena Ser.

Каталонский клуб нанял посредника, который на протяжении нескольких недель пытается найти в Англии команду для 26-летнего бразильца.

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По информации издания, главным претендентом на игрока является Челси. Лондонский клуб видит в Коутиньо замену хавбеку Эдену Азару, который, вероятно, перейдет в Реал этим летом.

Помешать трансферу Коутиньо из Барселоны к "аристократам" может запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.

Англичане планируют принять все возможные меры, чтобы хотя бы отсрочить наказание. Тогда в межсезонье клуб сможет подписывать новичков.

В 34 матчах Ла Лиги хавбек забил 5 голов и отдал 2 голевые пасы.

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