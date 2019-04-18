Челсі – Славія: захисник гостей відзначився курйозним автоголом

Ліга Європи — 18 квіт 240
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Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру
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Наполі – Арсенал: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 18 квіт 294
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Динамо та ще 5 неймовірних команд, які розпались, так і не реалізувавши свій потенціал у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 18 квіт 1738
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Гвардіолу критикують через Барселону: коли виліт з Ліги чемпіонів не повинен стати вирокомЛіга чемпіонів — 18 квіт 2577
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Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахоюЛіга чемпіонів — 18 квіт 5186