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Челсі – Славія: захисник гостей відзначився курйозним автоголом

18 квітня 22:37 574 Читать на русском
Челсі – Славія: захисник гостей відзначився курйозним автоголом
Челсі за крок до виходу в півфінал Ліги Європи

Захисник Славії Сімон Делі відзначився забитим м'ячем в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Щоправда, у власні ворота.

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

Вже на 9-й хвилині матчу Челсі – Славія в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи глядачі побачили курйозне взяття воріт.

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Після прострілу Азара та удару Педро м'яч влучив у стійку та вилетів у поле. Втім, на його шляху невчасно опинився захисник празької команди Сімон Делі, який став автором гола у власні ворота.

Перший матч завершився перемогою лондонців з рахунком 1:0.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліга Європи Славія Прага Славія Прага футбольні курйози Відеоновини Сімон Делі Сімон Делі Челсі - Славія Прага
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