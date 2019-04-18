Челсі – Славія: захисник гостей відзначився курйозним автоголом

Челсі за крок до виходу в півфінал Ліги Європи

Захисник Славії Сімон Делі відзначився забитим м'ячем в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Щоправда, у власні ворота.

Вже на 9-й хвилині матчу Челсі – Славія в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи глядачі побачили курйозне взяття воріт.

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Після прострілу Азара та удару Педро м'яч влучив у стійку та вилетів у поле. Втім, на його шляху невчасно опинився захисник празької команди Сімон Делі, який став автором гола у власні ворота.

Перший матч завершився перемогою лондонців з рахунком 1:0.