Збірна України у вересні проведе товариський поєдинок проти Чехії та дізналась місце проведення зустрічі.

Футбольна асоціація Чехії на своєму офіційному сайті проінформувала, що товариський матч проти України відбудеться 8 вересня у Пльзені. Час початку матчу наразі невідомий.

Чехія – Україна: УАФ підтвердила проведення товариського матчу і назвала дату

Перед цим обидві команди зіграють свої поєдинки в рамках відбору до ЧС-2022 – Україна зіграє з Казахстаном та Францією 1 та 4 вересня відповідно, а чехи проведуть зустрічі з Білоруссю та Бельгією 2 та 5 числа.

До слова, Чехія дісталась 1/4 фіналу Євро-2020, де мінімально поступилась Данії (1:2). Україна ж також дісталась чвертьфіналу чемпіонату Європи, де була розбита Англією (0:4).

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро