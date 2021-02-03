Чехія – Україна: УАФ підтвердила проведення товариського матчу і назвала дату
Збірна Чехії стане одним із суперників України у контрольних поєдинках 2021 року.
УАФ на своєму офіційному сайті підтвердила проведення гостьового спарингу. Матч відбудеться 8 вересня. Таким чином, попередній календар збірної України у 2021 році сформувався остаточно.
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24.03. Франція – Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
28.03. Україна – Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
31.03. Україна – Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
23.05. Україна – Бахрейн. Товариський матч
03.06. Україна – Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна – Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди – Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Україна – Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна – Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан – Україна. ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна – Франція. ЧС-2022 (21.45)
08.09. Чехія – Україна. Товариський матч
09.10. Фінляндія – Україна. ЧС-2022 (19.00)
12.10. Україна – Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
11.11. Україна – Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина – Україна. ЧС-2022 (21.45)
Нагадаємо, за підсумками 2020 року збірна України посіла 24 сходинку в рейтингу ФІФА.
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