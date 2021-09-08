Чехія – Україна: команду Петракова підтримає солідна "армія" уболівальників
12:24 - Читать на русском
Збірна України не залишиться без своїх фанів у виїзному товариському матчі проти Чехії.
Вже сьогодні у Пльзені збірна України проведе спаринг проти Чехії. Стартовий свисток на Доосан Арені пролунає о 21:45.
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Очікується, що стадіон буде заповнений на 50%. Це близько 5,5 тисяч уболівальників. З них приблизно тисяча буде українцями. Йдеться про нашу діаспору в Чехії, повідомляє ТК Футбол.
Додамо, що у своїх групах відбору Україна та Чехія посідають другі місця, але обидві команди ризикують втратити свої позиції, оскільки конкуренти зіграли менше матчів.
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