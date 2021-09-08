Чехия – Украина: команду Петракова поддержит солидная армия болельщиков
12:25 - Читати українською
Сборная Украины не останется без своих фанов в выездном товарищеском матче против Чехии.
Уже сегодня в Пльзене сборная Украины проведет спарринг против Чехии. Стартовый свисток на Доосан Арене прозвучит в 21:45.
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Ожидается, что стадион будет заполнен на 50%. Это около 5,5 тысячи болельщиков. Из них примерно тысяча будет украинцами. Речь идет о нашей диаспоре в Чехии, сообщает ТК Футбол.
Добавим, что в своих группах отбора Украина и Чехия занимают вторые места, но обе команды рискуют потерять свои позиции, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.
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