Сборная Украины не останется без своих фанов в выездном товарищеском матче против Чехии.

Уже сегодня в Пльзене сборная Украины проведет спарринг против Чехии. Стартовый свисток на Доосан Арене прозвучит в 21:45.

Чехия – Украина: анонс товарищеского матча

Ожидается, что стадион будет заполнен на 50%. Это около 5,5 тысячи болельщиков. Из них примерно тысяча будет украинцами. Речь идет о нашей диаспоре в Чехии, сообщает ТК Футбол.

Добавим, что в своих группах отбора Украина и Чехия занимают вторые места, но обе команды рискуют потерять свои позиции, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.

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