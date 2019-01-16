Чех може повернутись в Челсі після завершення кар'єри

Голкіпер Арсенала Петр Чех вже починає будувати плани на майбутнє.

Челсі вирішив скористатись тим, що легендарний голкіпер завершує кар'єру. Керівництво лондонської команди має намір запропонувати Чеху посаду тренера або посла клубу, повідомляє The Times.

Чех вирішив завершити кар'єру

Варто відзначити, Чех виступав за "синіх" у 2004 - 2015 роках, зіграв 333 матчі, в яких пропустив 242 м'ячі.

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У цьогорічній першості АПЛ Петр провів лише 7 матчів. Збільшити цей доробок йому завадила травма.

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