Чех може повернутись в Челсі після завершення кар'єри

Іспанія — 00:29 200
-
Кубок Іспанії: Валенсія рятується у матчі з Хіхоном, Хетафе проходить Вальядолід
-
Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболомАнглія — 15 січ 1549
-
Динамо завтра представить Соля, гравець вже прибув у Київ – журналістУкраїна — 15 січ 3290
-
Плани Реала щодо Луніна кардинально змінилися – клуб хоче повернути українця собі на другу частину сезонуІспанія — 15 січ 7828
-
Леганес презентував КравцяІспанія — 15 січ 2061
Всі новини