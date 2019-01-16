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Чех може повернутись в Челсі після завершення кар'єри

10:01 146 Читать на русском
Чех може повернутись в Челсі після завершення кар'єри
Петр Чех / Фото ФК Челсі

Голкіпер Арсенала Петр Чех вже починає будувати плани на майбутнє.

Челсі вирішив скористатись тим, що легендарний голкіпер завершує кар'єру. Керівництво лондонської команди має намір запропонувати Чеху посаду тренера або посла клубу, повідомляє The Times.

Чех вирішив завершити кар'єру

Варто відзначити, Чех виступав за "синіх" у 2004 - 2015 роках, зіграв 333 матчі, в яких пропустив 242 м'ячі.

Воротар повісить рукавиці на цвях після закінчення нинішнього сезону.

У цьогорічній першості АПЛ Петр провів лише 7 матчів. Збільшити цей доробок йому завадила травма.

6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 році

Теги
Англія Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал Челсі Челсі
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