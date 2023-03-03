Пресою гуляли чутки, що лідера "нерадзуррі" хочуть підписати Лідс і Саутгемптон, які йдуть на 16 та 20 сходинках АПЛ відповідно. Проте інсайдер Фабріціо Романо це заперечив і додав, що турок залишиться в Мілані.

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Контракт Чалханоглу розрахований до літа 2024 року, але сторони доволі близькі до пролонгації угоди. Це підтвердив і сам Хакан. "Дуже радий бути тут. Хочу продовжувати грати за Інтер. Це особливий клуб, я хочу одного – залишитись тут", – заявив футболіст у коментарі Gazzetta dello Sport.

Цього сезону Чалханоглу провів 32 поєдинки за "нерадзуррі" у всіх турнірах, відзначився трьома голами й шістьма результативними передачами.

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