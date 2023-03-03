Прессой гуляли слухи, что лидера "нерадзурри" хотят подписать Лидс и Саутгемптон, идущие на 16 и 20 ступенях АПЛ соответственно. Однако инсайдер Фабрицио Романо это возразил и добавил, что турок останется в Милане.

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Контракт Чалханоглу рассчитан до лета 2024 года, но стороны достаточно близки к пролонгации соглашения. Это подтвердил и сам Хакан. "Очень рад быть здесь. Хочу продолжать играть за Интер. Это особый клуб, я хочу одного – остаться здесь", – заявил футболист в комментарии Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Чалханоглу провел 32 поединка за "нерадзурри" во всех турнирах, отличился тремя голами и шестью результативными передачами.

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