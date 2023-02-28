Болонья завдала Інтеру сьомої поразки в цьому чемпіонаті. Тепер "нерадзуррі" відстають від лідера в турнірній таблиці Наполі на 18 очок – схоже, перегони за скудетто остаточно програно.

Після поразки від Болоньї (0:1) генеральний директор Інтера Беппе Маротта дав зрозуміти, що клуб очікує від головного тренера команди Сімоне Індзагі виправлення ситуації.

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"Прогрес цих років задовільний, але команда і тренер повинні зробити більше, щоб вирішити проблему стабільності. Ми як керівництво завжди готові їх підтримати, але їм самим доведеться знайти рішення проблеми", – цитує Маротту Corriere dello Sport, посилаючись на Sky Sport.

"Хочу попросити тренера і команду про більшу мотивацію і концентрацію, щоб ми досягли поставленої мети на цей сезон – вийти в Лігу чемпіонів. Індзагі – хороший, молодий і добре підготовлений тренер. Довіра до нього ніколи не була недостатньою", – заявив Маротта.

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