Бєсєдін відсторонений від футболу за допінг – УЄФА оголосив остаточне рішення у справі форварда Динамо

Динамо не оскаржувало рішення УЄФА щодо дискваліфікації Артема Бєсєдіна. Таким чином, форвард пропустить 1 рік через позитивну допінг-пробу.

Рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року набрало чинності. Динамо та Артем Бєсєдін не скористалися своїм правом на його оскарження у Спортивний арбітражний суд в Лозанні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Таким чином, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня минулого року – саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу. Вже у жовтні нападник Динамо зможе повернутися до тренувань. Зауважимо, що Бєсєдіну, загрожувала дискваліфікація на 4 роки.

До слова, попри дискваліфікацію, Динамо продовжило контракт з форвардом ще на 4 роки. Бєсєдін повинен був пропустити Євро-2020, проте перенесення турніру допомогло Артему, який вживав заборонений препарат фонтурацетам.

Наразі Бєсєдін є третім найкращим бомбардиром сезону в Динамо – 8 голів та 1 асист. Більше лише у Віктора Циганкова та Беньяміна Вербіча.

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