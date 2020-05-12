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Беседин отстранен от футбола за допинг – УЕФА объявил окончательное решение по делу форварда Динамо

13:34 63 Читати українською
Беседин отстранен от футбола за допинг – УЕФА объявил окончательное решение по делу форварда Динамо
Артем Беседин / ФК Динамо

Динамо не обжаловало решение УЕФА о дисквалификации Артема Беседина. Таким образом, форвард пропустит 1 год из-за положительной допинг-пробы.

Решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 года вступило в силу. Динамо и Артем Беседин не воспользовались своим правом на его обжалование в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Таким образом, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола. Уже в октябре нападающий Динамо сможет вернуться к тренировкам. Заметим, что Беседину грозила дисквалификация на 4 года.

К слову, несмотря на дисквалификацию, Динамо продлило контракт с форвардом еще на 4 года. Беседин должен был пропустить Евро-2020, однако перенос турнира помог Артему, который употреблял запрещенный препарат фонтурацетам.

Сейчас Беседин является третьим лучшим бомбардиром сезона в Динамо – 8 голов и 1 ассист. Больше только у Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича.

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Главное Допинг Спортивный арбитражный суд в Лозанне Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев УЕФА
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