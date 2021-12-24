Микола Васильков, колишній прес-аташе екс-тренера збірної України Андрія Шевченка, пригадав курйозний випадок на чемпіонаті Європи, який міг перевернути все з ніг на голову.

"Коли Шевченко покликав Артема виходити на заміну, то його не могли знайти. Малдера (помічник Шевченка, – прим.) пошукав на лаві, в роздягальні – немає.

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В усіх були круглі очі, коли Артем спокійно вийшов з туалету, дожовуючи якесь печиво. Його погнали на поле, він хутко вибіг замість Яремчука і за десять хвилин став героєм поєдинку. А вже хотіли випускати замість нього Довбика! І як тоді перегралися б події того знаменитого липневого вечора в Глазго – ніхто не знає", – розповів Васильков на YouTube-каналі vZbirna.

Нагадаємо, Бєсєдін вийшов на заміну одразу після того, як закінчився основний час матчу. Він провів на полі лише сім хвилин і отримав травму, після якої шведів стало на одного менше. Бєсєдіна замінив Циганков, а Довбик через декілька хвилин вийшов замість Ярмоленка і у доданий час забив переможний гол, який вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

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