Николай Васильков, бывший пресс-атташе экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко, вспомнил курьезный случай на чемпионате Европы, который мог перевернуть все с ног на голову.

"Когда Шевченко позвал Артема выходить на замену, то его не могли найти. Малдера (помощник Шевченко, – прим.) поискал на скамье, в раздевалке – нет.

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У всех были круглые глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье. Его погнали на поле, он быстро выбежал вместо Яремчука и через десять минут стал героем поединка. А хотели выпускать вместо него Довбика! И как бы тогда переигрались события того знаменитого июльского вечера в Глазго – никто не знает", – рассказал Васильков на YouTube-канале vZbirna.

Напомним, Беседин вышел на замену сразу после того, как истекло основное время матча. Он провел на поле всего семь минут и получил травму, после которой шведов стало на одного меньше. Беседина заменил Цыганков, а Довбик через несколько минут вышел вместо Ярмоленко и в добавленное время забил победный гол, который вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

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