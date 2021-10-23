"Якщо точно знати, що якби я не одержав травму, ми б не пройшли в наступний раунд, десь було б легше. Але я також розумію, що певною мірі допоміг.

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Думав, що якби я не отримав цю травму, раптом ми б з великим рахунком виграли. Забили б ще два, наприклад. Могло бути зовсім інакше. Це така справа. Це необов'язково, що я отримав травму, їхньому гравцеві показали червону і ми через це перемогли. Ні, швидше за все, так і було, але... Інше вже тільки Богу відомо.

Я ж вважаю, що так і повинно було статися. Цього разу попав я... Минув час, зараз вже ні про що не шкодую – це футбол. Я ноги ніколи не прибирав і прибирати не збираюся навіть після такої травми. Це гра, спорт. Тим більше, що тобі платять за нього гроші.

Де я дізнався, що команда пройшла шведів? Я сидів біля поля. Мене вивели з підтрибунного приміщення під руки, і я сів на лавку біля тренерів. Була порожнеча. Звичайно, в якомусь плані добре, що я отримав травму і ми виграли, але якби я її не отримав і ми програли... Це було б прикро. І важче було б потім виходити з цієї ситуації. Добре, що все так завершилося. Я ні про що не шкодую", – сказав Бєсєдін у коментарі Sportarena TV.

Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Повернення Артема на футбольне поле очікується не раніше зими.

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