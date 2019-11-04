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Бєсєдін: Бразильці не біжать – і Шахтар вже трохи не той

08:25 1091 Читать на русском
Бєсєдін: Бразильці не біжать – і Шахтар вже трохи не той
Артем Бєсєдін / фото: ФК Динамо

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над Шахтарем (2:1) в 1/2 фіналу Кубка України.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Тренерський штаб проводить дуже хороші і активні тренування. Акцент падає на фізичний стан футболістів, в матчі з Шахтарем цей компонент зіграв важливу роль.

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Бразильці не біжать – і все, і Шахтар вже трохи не той. У нас трохи інша команда, робимо акцент на іншому, у нас багато молодих", – сказав Бесєдін в ефірі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Бєсєдін забив за Динамо 6 голів у 9 матчах УПЛ і є найкращим бомбардиром киян.

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Теги
Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Кубок України Динамо - Шахтар
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