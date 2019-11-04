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Беседин: Бразильцы не бегут – и Шахтер уже немного не тот

08:25 166 Читати українською
Беседин: Бразильцы не бегут – и Шахтер уже немного не тот
Артем Беседин / фото: ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в 1/2 финала Кубка Украины.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Тренерский штаб проводит очень хорошие и активные тренировки. Акцент падает на физическое состояние футболистов, в матче с Шахтером этот компонент сыграл важную роль.

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Бразильцы не бегут – и все, и Шахтер уже немного не тот. У нас немного другая команда, делаем акцент на другом, у нас много молодых", – сказал Беседин в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, в нынешнем сезоне Беседин забил за Динамо 6 голов в 9 матчах УПЛ и является лучшим бомбардиром киевлян.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Кубок Украины Динамо Киев - Шахтер
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