Беседин: Бразильцы не бегут – и Шахтер уже немного не тот

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в 1/2 финала Кубка Украины.

"Тренерский штаб проводит очень хорошие и активные тренировки. Акцент падает на физическое состояние футболистов, в матче с Шахтером этот компонент сыграл важную роль.

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Бразильцы не бегут – и все, и Шахтер уже немного не тот. У нас немного другая команда, делаем акцент на другом, у нас много молодых", – сказал Беседин в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, в нынешнем сезоне Беседин забил за Динамо 6 голов в 9 матчах УПЛ и является лучшим бомбардиром киевлян.

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