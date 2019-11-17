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Бєсєдін – про рятівний гол у ворота Сербії: М'яч відскочив, я прийняв, раз-два і пробив

20:24 1286 Читать на русском
Бєсєдін – про рятівний гол у ворота Сербії: М'яч відскочив, я прийняв, раз-два і пробив
Артем Бєсєдін забив гол в матчі Сербія – Україна

Нападник збірної України Артем Бєсєдін поділився емоціями від поєдинку проти Сербії (2:2). Гол форварда Динамо на останніх секундах гри приніс "синьо-жовтим" нічию.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Гол на останніх хвилинах у другому матчі поспіль? Це, перш за все, говорить про підготовку. Як всі хлопці ставляться до матчів. Спасибі всім, хто за нас вболівав і в Україні, і за кордоном. Потрібно продовжувати так само грати і на Євро. Надалі все буде ще краще.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Яке завдання давав тренерський штаб? Ми програвали 1:2, потрібно було забивати, допомагати команді в обороні і в атаці. Добре, що вийшло. Спасибі штабу за довіру та виклик. Мене давно не було в збірній. Було приємно повернутися.

Мій гол? Бачив, що Ярмола стріляв, м'яч відскочив, я прийняв, раз-два і пробив. Був рикошет, і залетів прямо в кут. Головне, що забив. А я це зробив чи ні... Це спільна заслуга. Після матчу Шевченко подякував усім і відсьогодні будемо готуватися до Євро. Треба триматися за колектив. Надалі все буде добре.

З ким хочеться зіграти на Євро? Там всі збірні будуть сильними", – цитує Бєсєдіна Динамоманія.

Зауважимо, жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч
09:20
22339
Теги
Сербія - Україна Збірна України Україна Україна Євро-2020 Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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