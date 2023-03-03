Бутсой прямо в лицо: одно из самых быстрых удалений в истории произошло в Кубке Азии
3 марта 12:10 - Читати українською
Противостояние сборных Таджикистана U-20 и Иордании U-20 началось с ужасающего нарушения правил.
Коллективы встречались в первом туре молодежного Кубка Азии. Уже на 6 секунде матча Пекарь Камаль Калбуне в борьбе за мяч влетел ногой в голову визави.
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Арбитр, не колеблясь ни секунды, наказал виновника, показав прямую красную карточку. Это, безусловно, одно из самых быстрых удалений в истории футбола.
Несмотря на игру в меньшинстве, Иордания еще до перерыва отличилась дважды в воротах сверстников из Таджикистана, а во втором тайме удержала преимущество. В квартете еще играют Южная Корея и Оман.
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