Коллективы встречались в первом туре молодежного Кубка Азии. Уже на 6 секунде матча Пекарь Камаль Калбуне в борьбе за мяч влетел ногой в голову визави.

С ринга – в тюрьму: кокаин, грубое насилие и бегство от армии, криминальная сага в четырех актах

Арбитр, не колеблясь ни секунды, наказал виновника, показав прямую красную карточку. Это, безусловно, одно из самых быстрых удалений в истории футбола.

Несмотря на игру в меньшинстве, Иордания еще до перерыва отличилась дважды в воротах сверстников из Таджикистана, а во втором тайме удержала преимущество. В квартете еще играют Южная Корея и Оман.