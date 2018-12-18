Бутко виділив фаворитів та аутсайдерів групи відбору на Євро-2020

Захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко оцінив перспективи національної команди на шляху до відбору на Євро-2020.

Україна потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

"Група в нас вийшла цікава. На перший погляд, аутсайдерами є команди Литви та Люксембургу, але, впевнений, із цими збірними буде непросто. Я вже не кажу про Сербію та Португалію. Потрібно ретельно готуватися до цих поєдинків, тоді ми зможемо розраховувати на позитивний результат.

Маркевич оцінив шанси України на вихід у фінальну частину Євро-2020

Португалія – фавориит лише на папері. Однак у грі збірна України спробує довести зворотнє. Вважаю, зараз команда показує непоганий футбол. Та щоб конкурувати зі збірною Португалії, не можна втрачати очки в інших матчах.

Збірна Сербії — хороша команда з чудовими виконавцями, які виступають в Європі. Однак у нас є недавній досвід перемоги над цим суперником. Упевнений, що боротьба в нашій групі буде інтригуючою", – цитує Бутка офіційний сайт ФФУ.

Португалія – Україна: розпочався продаж квитків на матч відбору до Євро-2020