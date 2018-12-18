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Бутко виділив фаворитів та аутсайдерів групи відбору на Євро-2020

18:58 491 Читать на русском
Бутко виділив фаворитів та аутсайдерів групи відбору на Євро-2020
Богдан Бутко / Фото ФФУ

Захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко оцінив перспективи національної команди на шляху до відбору на Євро-2020.

Україна потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

"Група в нас вийшла цікава. На перший погляд, аутсайдерами є команди Литви та Люксембургу, але, впевнений, із цими збірними буде непросто. Я вже не кажу про Сербію та Португалію. Потрібно ретельно готуватися до цих поєдинків, тоді ми зможемо розраховувати на позитивний результат.

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Португалія – фавориит лише на папері. Однак у грі збірна України спробує довести зворотнє. Вважаю, зараз команда показує непоганий футбол. Та щоб конкурувати зі збірною Португалії, не можна втрачати очки в інших матчах.

Збірна Сербії — хороша команда з чудовими виконавцями, які виступають в Європі. Однак у нас є недавній досвід перемоги над цим суперником. Упевнений, що боротьба в нашій групі буде інтригуючою", – цитує Бутка офіційний сайт ФФУ.

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Теги
Збірна України Україна Україна Сербія Сербія Євро-2020 Богдан Бутко Богдан Бутко Португалія Португалія
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