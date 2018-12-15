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Португалія – Україна: розпочався продаж квитків на матч відбору до Євро-2020

14 грудня 23:38 61 Читать на русском
Португалія – Україна: розпочався продаж квитків на матч відбору до Євро-2020
Вболівальники збірної Португалії

Федерація футболу Португалії оголосила про початок реалізації квитків на домашній матч відбіркового раунду Євро-2020 проти України.

В Португалії розпочався онлайн-продаж квитків на перший матч відбору Євро-2020, в якому чинні чемпіони континенту 22 березня 2019 року на лісабонському Ештадіу да Луж приймуть збірну України.

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Квитки доступні в трьох цінових категоріях: за 10, 12,5 та 15 євро. Цікаво, що пропонуються і варіанти з сімейним пакетом (4 квитки), який може обійтися в 25 або 30 євро залежно від категорії.

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Збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Теги
Ештадіу да Луж Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020
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