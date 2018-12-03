Маркевич оцінив шанси України на вихід у фінальну частину Євро-2020

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич поділився враженнями від результатів жеребкування відбіркового етапу до Євро-2020.

Україна потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

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"Так нормальний жереб для України. Є всі можливості потрапити до фінальної частини Євро. І з Португалією можна грати, і з Сербією. За Литву і Люксембург я вже не кажу – там ми зобов'язані брати максимум очок. Звичайно, з третього кошика суперник міг би попастися і простіший, серби не подарунок. Але і у нас команда зараз дуже непогана. До того ж з Сербією ми завжди вдало грали, так що нехай тепер вони нас бояться.

Збірна України добре проявила себе в Лізі націй і тепер повинна спокійно готуватися до наступного турніру. Звичайно, багато чого буде залежати від розкладу, але в цілому нам дісталася нормальна група: не сильніша і не слабша за інших. Так, буде складно, ну а як по-іншому? Подивимося", – цитує Маркевича видання segodnya.

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