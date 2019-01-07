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Бутко: Айнтрахт – непоступливий колектив, Шахтар чекають дуже складні матчі

14:45 45 Читать на русском
Бутко: Айнтрахт – непоступливий колектив, Шахтар чекають дуже складні матчі
Богдан Бутко / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Богдан Бутко очікує складних поєдинків у двоматчевому протистоянні з Айнтрахтом.

"Чим запам'ятався 2018 рік? Для мене це був неоднозначний період. Першу частину року грав постійно, а другу – зі змінним успіхом. Звичайно ж, запам'яталися наше чемпіонство і Кубок України. Особливо пам'ятним став Кубок, тому що я вперше виступав у фіналі.

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Чи слідкую я за Антрахтом, який є суперником Шахтаря у Лізі Європи? Так, цікавлюся. Айнтрахт – непоступливий колектив, грає в сильному чемпіонаті. У складі багато футболістів високого рівня. Шахтар чекають дуже складні матчі", – сказав Бутко прес-службі "гірників".

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
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дн
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5
год
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Айнтрахт Франкфурт
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Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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