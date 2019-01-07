Бутко: Айнтрахт – непоступливий колектив, Шахтар чекають дуже складні матчі

Захисник Шахтаря Богдан Бутко очікує складних поєдинків у двоматчевому протистоянні з Айнтрахтом.

"Чим запам'ятався 2018 рік? Для мене це був неоднозначний період. Першу частину року грав постійно, а другу – зі змінним успіхом. Звичайно ж, запам'яталися наше чемпіонство і Кубок України. Особливо пам'ятним став Кубок, тому що я вперше виступав у фіналі.

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Чи слідкую я за Антрахтом, який є суперником Шахтаря у Лізі Європи? Так, цікавлюся. Айнтрахт – непоступливий колектив, грає в сильному чемпіонаті. У складі багато футболістів високого рівня. Шахтар чекають дуже складні матчі", – сказав Бутко прес-службі "гірників".

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.

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