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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА поки не підтвердив проведення матчу Ліги Європи у Харкові

10:27 132 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: УЄФА поки не підтвердив проведення матчу Ліги Європи у Харкові
Шахтар / фото: ФК Шахтар

Європейський футбольний союз наразі не підтвердив, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт Франкфурт, запланований на 14 лютого, пройде на ОСК Металіст у Харкові.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар повідомив, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19 проти Айнтрахта пройде у Харкові на ОСК Металіст, а квитки на гру надійдуть у продаж 14 січня.

Проте на офіційному сайті УЄФА інформація про місце проведення поєдинку наразі відсутня. У графі "місце проведення матчу" станом на даний час не вказаний жодний стадіон.

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Нагадаємо, у 2018 році УЄФА переніс два поєдинки єврокубків через введення воєнного стану в Україні – матчі Ворскли з Арсеналом та Шахтаря з Ліоном зіграли у Києві замість Полтави та Харкова відповідно.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
39
дн
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10
год
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14
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Металіст Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи УЄФА Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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