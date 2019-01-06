Шахтар – Айнтрахт: УЄФА поки не підтвердив проведення матчу Ліги Європи у Харкові

Європейський футбольний союз наразі не підтвердив, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт Франкфурт, запланований на 14 лютого, пройде на ОСК Металіст у Харкові.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар повідомив, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19 проти Айнтрахта пройде у Харкові на ОСК Металіст, а квитки на гру надійдуть у продаж 14 січня.

Проте на офіційному сайті УЄФА інформація про місце проведення поєдинку наразі відсутня. У графі "місце проведення матчу" станом на даний час не вказаний жодний стадіон.

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Нагадаємо, у 2018 році УЄФА переніс два поєдинки єврокубків через введення воєнного стану в Україні – матчі Ворскли з Арсеналом та Шахтаря з Ліоном зіграли у Києві замість Полтави та Харкова відповідно.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.