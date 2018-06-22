Бускетс: Перемога Португалії тиснула на нас

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс прокоментував важку перемогу "Фурії рохи" над збірною Ірану (1:0).

"Іранці чудово грали в обороні в першому таймі – намагалися затягувати час і сильно пручались. Нам було важко знайти простір. Це нам вдалося зробити після перерви, що й допомогло забити.

ЧС-2018 Іран – Іспанія: курйозний гол Кости, рятівний для "Ла Рохи" VAR та падіння шаленої серії персів

Суперник ненадовго заволодів ініціативою після того, як ми втомилися зламувати їх оборону. Це чемпіонат світу, тут не буде легко. Найголовніше, що здобули три очки. Перебували у важкій ситуації, оскільки знали, що Португалія виграла свій матч, а це викликало додатковий тиск", – цитує Бускетса ТАСС.

Нагадаємо, що іспанці змогли здолати іранців завдяки курйозному голу Дієго Кости на старті другого тайму. Після двох зіграних поєдинків збірна Іспанії набрала 4 очки та вирішуватиме долю виходу до 1/8 фіналу в матчі проти збірної Марокко 25 червня.