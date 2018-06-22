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Бускетс: Перемога Португалії тиснула на нас

21 червня 08:20 532 Читать на русском
Бускетс: Перемога Португалії тиснула на нас
Бускетс: Перемога Португалії тиснула на нас

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс прокоментував важку перемогу "Фурії рохи" над збірною Ірану (1:0).

"Іранці чудово грали в обороні в першому таймі – намагалися затягувати час і сильно пручались. Нам було важко знайти простір. Це нам вдалося зробити після перерви, що й допомогло забити.

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Суперник ненадовго заволодів ініціативою після того, як ми втомилися зламувати їх оборону. Це чемпіонат світу, тут не буде легко. Найголовніше, що здобули три очки. Перебували у важкій ситуації, оскільки знали, що Португалія виграла свій матч, а це викликало додатковий тиск", – цитує Бускетса ТАСС.

Нагадаємо, що іспанці змогли здолати іранців завдяки курйозному голу Дієго Кости на старті другого тайму. Після двох зіграних поєдинків збірна Іспанії набрала 4 очки та вирішуватиме долю виходу до 1/8 фіналу в матчі проти збірної Марокко 25 червня.

ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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