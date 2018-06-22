Бускетс: Победа Португалии давила на нас

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал тяжелую победу "Фурии рохи" над сборной Ирана (1:0).

"Иранцы здорово играли в обороне в первом тайме – пытались затягивать время и сильно сопротивлялись. Нам было трудно найти пространство. Это нам удалось сделать после перерыва, что и помогло забить.

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Соперник ненадолго завладел инициативой после того, как мы устали взламывать их оборону. Это чемпионат мира, здесь не будет легко. Самое главное, что взяли три очка. Находились в тяжелой ситуации, поскольку знали, что Португалия выиграла свой матч, а это вызвало дополнительное давление", – цитирует Бускетса ТАСС.

Напомним, что испанцы смогли одолеть иранцев благодаря курьезному голу Диего Косты на старте второго тайма. После двух сыгранных поединков сборная Испании набрала 4 очка и решать судьбу выхода в 1/8 финала в матче против сборной Марокко 25 июня.