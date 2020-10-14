Георгій Бущан є лідером за кількістю сейвів на цей момент у Лізі націй сезону 2020/21.

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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, голкіпер "синьо-жовтих" 20 разів врятував наші ворота від пропущеного м'яча – наразі це найкращий показник. Цікаво, що такий результат 26-річний українець продемонстрував лише за 2 матчі (проти Німеччини та Іспанії).

У топ-5 також входять Жозеп Гомес з Андори, Анрі Бонелло з Мальти (в обох по 16 сейвів), Антон Шунін з Росії (14) та Домінік Ліваковіч з Хорватії (13). Ситуація з топ-5 ще може змінитись, адже росіяни та хорвати сьогодні, 14 жовтня, проведуть свої поєдинки Ліги націй проти Угорщини та Франції відповідно.

Зауважимо, збірна України в ЛН змагається з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. Команда Шевченка після 4-х турів розташувалась на третій сходинці.

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