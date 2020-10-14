Георгий Бущан является лидером по количеству сейвов в данный момент в Лиге наций сезона 2020/21.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, голкипер "сине-желтых" 20 раз спас наши ворота от пропущенного мяча – пока это лучший показатель. Интересно, что такой результат 26-летний украинец продемонстрировал лишь за 2 матча (против Германии и Испании).

В топ-5 также входят Хосеп Гомес из Андорры, Анри Бонелло из Мальты (у обоих по 16 сейвов), Антон Шунин из России (14) и Доминик Ливакович из Хорватии (13). Ситуация с топ-5 еще может измениться, ведь россияне и хорваты сегодня, 14 октября, проведут свои поединки Лиги наций против Венгрии и Франции соответственно.

Заметим, сборная Украины в ЛН соперничает с Германией, Испанией и Швейцарией. Команда Шевченко после 4-х туров расположилась на третьей строчке.

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