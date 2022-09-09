Голкипер сборной Украины не сдержал эмоций и ответил на оскорбления болельщиков Фенербахче после матча первого тура Лиги Европы.

После окончания игры Бущан вместе с партнерами по команде уходил в подтрибунное помещение и дал волю эмоциям. Заходя в тоннель, вратарь дважды показал болельщикам турецкой команды средний палец.

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Болельщики Фенербахче весь матч выкрикивали обидные вещи в сторону футболистов Динамо и украинцев в целом. Провоцировал вратаря и Жорже Жезуш, разыгравший спектакль перед нашим кипером. Возможно, что после пропущенного мяча в компенсированное время, который отобрал у Динамо ничью, Георгий банально не сдержался.

Не исключено, что за этот жест украинский вратарь получит наказание от УЕФА. Хотя в следующем матче Лиги Европы (15 сентября против АЕКа) 28-летний Бущан точно не сыграет. В стамбульском поединке Георгий травмировал колено и может пропустить около месяца.

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