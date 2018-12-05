Буряк назвав головну проблему збірної України, яка може завадити "синьо-жовтим" вийти на Євро-2020

Екс-тренер збірної України Леонід Буряк поділився думками щодо суперників "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020.

"Думаю, нам варто дочекатися старту відбірного турніру і тоді будемо дивитися та відслідковувати наші шанси вийти з цієї групи. Гадаю, нам попалася складна група. Втім, у всіх інших команд групи приблизно такі ж за силою, як і наша.

На даний момент ми бачимо, що в нашій групі за вихід на Євро будуть боротися три команди – Португалія, Україна і Сербія. Втім, Литву і Люксембург теж не можна списувати з рахунків і закидати шапками. Ці команди можуть попсувати нерви фаворитам. Багато що буде залежати, хто в якому стані і як підійде до цих матчів.

Не думаю, що збірну Португалії 1997 року, яка грала тоді з Україною, варто порівнювати з нинішньою командою. Проти португальців усім і завжди грати складно. У них є структура, є система, футболісти проявляють себе, щоб отримати контракти в Європі. Два роки тому у цій збірній почалася зміна поколінь і зараз вона дала свої плоди. Команда виграла Євро. У Лізі націй вони теж виступили успішно, причому без залучення Кріштіану Роналду.

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У Сербії сильна збірна за рахунок того, що більшість гравців грають в європейських чемпіонатах. Але і наша збірна амбітна, з хорошим підбором гравців.

Головна проблема – нестабільність молодих хлопців. Сподіваємося, відновиться Ярмоленко. Напевно, повинен знайти новий клуб з ігровою практикою Євген Коноплянка, тому що цетеж один з лідерів збірної, а в Шальке майже не грає. Плюс талановита молодь. Тому в будь-якому випадку українці боротимуться за вихід з групи", – цитує Буряка Команда№1.

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