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Шевченко оцінив шанси Яремчука на повноцінне відновлення перед Євро-2020

30 січня 22:57 534 Читать на русском
Шевченко оцінив шанси Яремчука на повноцінне відновлення перед Євро-2020
Яремчук та Шевченко / Сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми думками про процес реабілітації ключового форварда Романа Яремчука.

Наставник "синьо-жовтих" налаштований оптимістично щодо стану здоров'я підопічного.

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"Роман зараз проходить реабілітацію, я розмовляв з ним буквально тиждень тому, коли йому зробили операцію. Я думаю, у нього є достатньо часу, щоб почати грати і підготуватися до Євро-2020. Для нього зараз, перш за все, важливо підготуватися і не поспішати з поверненням на поле, потрібно виходити здоровим", – наводить слова Шевченка Xsport.

Нагадаємо, нападник Гента Роман Яремчук переніс операцію на ахіллі, через яку пропустить мінімум 2 місяці.

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Теги
Головне Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2020
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