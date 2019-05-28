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Бундесліга – найрезультативніший чемпіонат Європи з топ-5 ліг

13:06 245 Читать на русском
Бундесліга – найрезультативніший чемпіонат Європи з топ-5 ліг
Баварія внесла вагомий вклад у лідерство Бундесліги / Фото ФК Баварія

Стала відома середня результативність команд серед найкращих європейських ліг.

Чемпіонат Німеччини обійшов інші топові європейські ліги за середньою кількістю голів за матч, повідомляє ESPNFC.

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В середньому за матч Бундесліги минулого сезону забивали 3,18 голи.

Найнижчим показником за цим рейтингом відзначилась Франція – 2,56 голи за поєдинок.

Друге, третє та четверте місце посідають Англія, Італія та Іспанія відповідно.

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Теги
Іспанія Німеччина Рекорди Англія Італія Франція
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