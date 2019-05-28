Бундесліга – найрезультативніший чемпіонат Європи з топ-5 ліг

Іспанія — 13:19 539
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Барселона сьогодні звільнить Вальверде, – RAC 1
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Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селіАнглія — 12:13 3048
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Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контрактуІталія — 12:03 1020
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Екс-гравець Реала та президент Уески – заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в ІспаніїІспанія — 11:37 3238
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Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19Німеччина — 09:00 1160