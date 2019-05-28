toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Бундеслига – самый результативный чемпионат Европы из топ-5 лиг

13:07 20 Читати українською
Бундеслига – самый результативный чемпионат Европы из топ-5 лиг
Бавария внесла весомый вклад в лидерство Бундеслиги / Фото ФК Бавария

Стала известна средняя результативность команд среди лучших европейских лиг.

Чемпионат Германии обошел другие топовые европейские лиги по среднему количеству голов за матч, сообщает ESPNFC.

Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19

В среднем за матч Бундеслиги прошлого сезона забивали 3,18 гола.

Самым низким показателем в этом рейтинге отметилась Франция – 2,56 гола за поединок.

Второе, третье и четвертое место занимают Англия, Италия и Испания соответственно.

blog_ava
Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны
00:26
399
Теги
Испания Германия Рекорды Англия Италия Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
20
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук