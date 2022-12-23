Український форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук пригадав, хто створював йому найбільше проблем на фубольному полі.

"Я думаю, це був Джорджо К'єлліні зі збірної Італії та Рубен Діаш зі збірної Португалії. Це футболісти найвищого класу, вони дуже розумні та сильні.

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Зовсім інший рівень гравців, дуже складно було знаходити варіанти, щоб їх обдурити", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football.

Нагадаємо, проти К'єліні Роман грав у товариському матчі з Італією (1:1) у жовтні 2018 року, а з Діашем зустрічався у відборі до Євро-2020 проти збірної Португалії (0:0 та 2:1).

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