Украинский форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук вспомнил, кто создавал ему больше всего проблем на фубольном поле.

"Я думаю, это был Джорджо Кьеллини из сборной Италии и Рубен Диаш из сборной Португалии. Это футболисты высочайшего класса, они очень умные и сильные.

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Совсем другой уровень игроков, очень сложно было находить варианты, чтобы их обмануть", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, против Кьелин Роман играл в товарищеском матче с Италией (1:1) в октябре 2018 года, а с Диашем встречался в отборе к Евро-2020 против сборной Португалии (0:0 и 2:1).

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