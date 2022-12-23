"Было очень сложно их обмануть": Яремчук назвал двух сильнейших защитников, против которых приходилось играть
Украинский форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук вспомнил, кто создавал ему больше всего проблем на фубольном поле.
"Я думаю, это был Джорджо Кьеллини из сборной Италии и Рубен Диаш из сборной Португалии. Это футболисты высочайшего класса, они очень умные и сильные.
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Совсем другой уровень игроков, очень сложно было находить варианты, чтобы их обмануть", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.
Напомним, против Кьелин Роман играл в товарищеском матче с Италией (1:1) в октябре 2018 года, а с Диашем встречался в отборе к Евро-2020 против сборной Португалии (0:0 и 2:1).
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