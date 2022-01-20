Англійська футбольна Асоціація звернула увагу на підозрілий рух ставок під час одного з матчів.

Під розслідуванням опинився епізод за участі лондонського Арсенала, повідомляє The Athletic.

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В одній з букмекерських контор була поставлена аномальна сума на те, що гравець "канонірів" отримає жовту картку. Футбольну асоцацію негайно поінформували щодо підозрілого моменту. Сумнівний матч та прізвище гравця Арсенала відомі, проте наразі не оголушуються публічно в інтересах слідства.

Додамо, що лондонці пропускали попередній тур АПЛ, оскільки не могли назбирати мінімальну заявку на дербі проти Тоттенхема.

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