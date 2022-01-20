Букмекерский скандал в АПЛ – на желтую карточку игрока Арсенала поставили аномальную сумму денег
Английская футбольная Ассоциация обратила внимание на подозрительное движение ставок на одном из матчей.
Под расследованием оказался эпизод с участием лондонского Арсенала, сообщает The Athletic.
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В одной из букмекерских контор была поставлена аномальная сумма на то, что игрок "канониров" получит желтую карточку. Футбольную ассоциацию немедленно проинформировали о подозрительном моменте. Сомнительный матч и фамилия игрока Арсенала известны, однако пока не объявляются публично в интересах следствия.
Добавим, что лондонцы пропускали предыдущий тур АПЛ, поскольку не могли собрать минимальную заявку на дерби против Тоттенхэма.
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