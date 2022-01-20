Английская футбольная Ассоциация обратила внимание на подозрительное движение ставок на одном из матчей.

Под расследованием оказался эпизод с участием лондонского Арсенала, сообщает The Athletic.

Арсенал отпустил Колашинаца в Марсель

В одной из букмекерских контор была поставлена аномальная сумма на то, что игрок "канониров" получит желтую карточку. Футбольную ассоциацию немедленно проинформировали о подозрительном моменте. Сомнительный матч и фамилия игрока Арсенала известны, однако пока не объявляются публично в интересах следствия.

Добавим, что лондонцы пропускали предыдущий тур АПЛ, поскольку не могли собрать минимальную заявку на дерби против Тоттенхэма.

Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського