Буффон зізнався, що подумав про завершення кар'єри після зустрічі з сином колишнього партнера

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів, як зустрівся з Федеріко К'єзою.

"Коли я вперше зіткнувся з Федеріко К'єзою на полі, я був збитий з пантелику. Я вперше грав проти сина мого колишнього партнера по команді.

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Я тоді подумав, що настав час завершити кар'єру. Але потім історія повторилася кілька разів, і зараз я думаю, що це подарунок життя і цьому потрібно радіти", – цитує Буффона Eurosport.

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Нагадаємо, Буффон виступав з разом батьком Федеріко К'єзи – Енріко К'єзою за збірну Італії. Влітку 2016 року Буффон зустрівся на полі з сином свого колишнього партнера у матчі Серії А.