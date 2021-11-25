"Я вирішив перейти в ПСЖ у травні 2018 року. Раніше, у лютому того року, вирішив піти з футболу, бо думав, що зіграю на чемпіонаті світу. Хотів так завершити.

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Зрештою, сказав агенту, що хочу змінити команду. Якоїсь миті я вирішив, що можу поділитися досвідом з новим клубом. Я сказав, що завершу, якщо не отримаю пропозицій від Реала, Барселони чи ПСЖ. І за двадцять днів пролунав дзвінок...

Тоді здавалося ганьбою відмовлятися від подібного досвіду в подібному клубі і з такою важливою економічною пропозицією. У мене не було жодних гарантій, мені не гарантували місце в основі, бо це спорт", – сказав Буффон в інтерв'ю Calciomercato.

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