"Я решил перейти в ПСЖ в мае 2018 года. Раньше, в феврале того года, решил уйти из футбола, потому что думал, что сыграю на чемпионате мира. Хотел так завершить.

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В конце концов сказал агенту, что хочу сменить команду. В какой-то момент я решил, что могу поделиться опытом с новым клубом. Я сказал, что завершу, если не получу предложения от Реала, Барселоны или ПСЖ. И через двадцать дней раздался звонок...

Тогда казалось позором отказываться от подобного опыта в подобном клубе и с таким важным экономическим предложением. У меня не было никаких гарантий, мне не гарантировали место в основе, потому что это спорт", – сказал Буффон в интервью Calciomercato.

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