Будучность обыграла Нарву и приблизилась к встрече с Зарей в квалификации Лиги Европы

Состоялся поединок потенциальных соперников Зари в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Первый квалификационный раунд Лиги Европы (1-й матч)

Нарва (Эст.) – Будучность (Черн.) – 0:2

Голы: Иванович, 12 Миич, 88

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд: результаты матчей (LIVE)

Гости на правах фаворита поединка открыли счет уже на 12-й минуте. После гола игроки черногорского клуба продолжали держать инциативу в своих руках.

После перерыва Будучность удвоила преимущество и фактически сняла вопрос о победителе пары.

Следующая встреча этих соперников состоится 18 июля, начало в 21:45. Напомним, победитель этой пары станет соперником луганской Зари в следующем раунде квалификации Лиги Европы.

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