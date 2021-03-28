"З грудня 2020-го нічого не змінилося. Взагалі-то сума велика, були вкрадені деякі документи, тому такі цифри залишилися. Мені винні 50 тисяч доларів і ніхто нічого не повернув. У ФІФА справа виграна, але ніхто не ризикнув щось віддавати. Можна сказати, що я попрощався з цими грошима.

"Перехід в Анжи – необдумане рішення, я мав грати в Трабзонспорі": Будківський розповів про зірвані трансфери

Один президент покинув команду, новий прийшов. Тими результатами, які демонстрували в останній час, всі були незадоволені. Виникли великі проблеми з фінансами і тому ніхто нічого не виплачував", – цитує Будківського Брутальний Футбол.

Нагадаємо, екс-форвард збірної України двічі грав за Анжи: протягом 2016-2017 років та з січня по липень 2018-го. Загалом він провів за російський клуб 40 поєдинків, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами