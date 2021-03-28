Форвард Десны Филипп Будковский признался, что Анжи из Махачкалы до сих пор не погасил ему солидный долг.

"С декабря 2020-го ничего не изменилось. Вообще-то сумма большая, были украдены некоторые документы, поэтому такие цифры остались. Мне должны 50 тысяч долларов и никто ничего не вернул. В ФИФА дело выиграно, но никто не рискнул что-то отдавать. Можно сказать, что я попрощался с этими деньгами.

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Один президент покинул команду, новый пришел. Теми результатами, которые демонстрировали в последнее время, все были недовольны. Возникли большие проблемы с финансами и никто ничего не выплачивал", – цитирует Будковского Брутальний Футбол.

Напомним, экс-форвард сборной Украины дважды играл за Анжи: в течение 2016-2017 годов и с января по июль 2018-го. В целом он провел за российский клуб 40 матчей, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

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