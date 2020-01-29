Будинок футболу об’єднав Мінкультмолодьспорт та різні спортивні відомства навколо проекту "Місто спорту"

28 січня, за ініціативи Міністерства культури, молоді та спорту України в Будинку футболу відбулася друга робоча нарада з питань реалізації нового спортивного інфраструктурного проекту в Києві – "Місто спорту".

У межах цієї ініціативи міністерством заплановане створення єдиного спортивного комплексу в центрі столиці, який інтегрує НСК "Олімпійський" із цілою низкою розташованих поруч спортивних споруд. Тому закономірно, що Будинок футболу цього дня об’єднав багатьох представників спортивного менеджменту, серед яких – заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, а також керівники й представники спортивних організацій та об’єктів, що залучені до цієї ініціативи.

"Нещодавно Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою будівництва в нашій країні 100 нових стадіонів, і Українська асоціація футболу підтримує та готова сприяти реалізації цієї ініціативи.

Загалом дуже важливо, що і Глава держави, і Кабінет міністрів, і спортивна спільнота, зокрема й Українська асоціація футболу об’єднали свої зусилля навколо розвитку спортивної інфраструктури в цілому й створення доступних умов для занять футболом. Зараз, наприклад, на НТК ім. Баннікова відбуваються фінальні матчі чемпіонату ДЮФЛУ, поєдинки міжнародних турнірів Віктора Баннікова та Валерія Лобановського, різноманітні дитячі змагання й футбольні фестивалі, у тому числі, організовані за участі наших міжнародних партнерів та наших футбольних легенд – Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, а також турніри серед ветеранів бойових дій на Донбасі.

НТК ім. В. Баннікова є домашньою ареною для юнацьких та молодіжних збірних України і тут періодично тренується національна команда. Відтак, це потужний спортивний актив, який можна й потрібно розвивати, створюючи нові умови для занять футболом для дітей і дорослих", – зазначив за підсумками наради Вадим Костюченко.

"Ми вдячні Українській асоціації футболу за запрошення провести цю робочу нараду в Будинку футболу. Мова йде про проект у центрі столиці, який є частиною великого інфраструктурного проекту Києва під назвою "Місто спорту". Ми запропонували концепцію, за якою плануємо об’єднати низку об’єктів, зокрема, НСК "Олімпійський", "Палац спорту", стадіон ім. Баннікова, стадіон "Атлет" та інші в один комплекс і насичувати його спортивними подіями. Наша ідея полягає в тому, щоб Київ отримав додаткові спортивні можливості. Не просто як місто спорту, а як столиця спорту", – поділився амбіціями щодо майбутнього проекту заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін.