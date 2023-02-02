Гравець Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів про перебіг подій в ФК Севастополь у 2014 році.

"За місяць до кінця чемпіонату почалися розмови, цей Красільніков (тодішній президент клубу – прим.) почав викликати по одному до себе в кабінет і всім говорити, що можете залишитися, громадянство прийняти, тому що 100% вже буде Росія у Криму.

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Я сказав: "Вибачте, це не зі мною". І все, такі настрої там були. Мови про те, щоб зберегти клуб в Україні, не було. Вони розуміли, що там залишаться", – заявив Олександр в інтерв’ю Профутбол.

Нагадаємо, українець виступав за Севастополь у 2012-2014 роках на правах оренди з Шахтаря. Далі у його кар'єрі були Зоря, Фенербахче і Динамо.

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