Новачок Львова Олексій Дитятьєв розповів про своїх родичів на Росії та ставлення до представників терористів у Казахстані, де він провів останні півроку.

"У мого батька родина з Росії. Нещодавно я кидав у сторіс в Інстаграмі переписку зі своєю родичкою. Це була двоюрідна сестра мами мого покійного батька.

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Я народився в Україні та вважаю себе українцем. Не дай Боже народитися кацапом. Це була б найбільша кара в житті. Нещодавно ця бабця мені написала і діалог зайшов про те, що нас всіх обманюють. Я вже хотів відкрити рубрику в Інстаграмі, їй писати, щоб вона пояснювала, що відбувається, а люди щоб могли посміятися. Що б я не говорив, це нічого не змінить в її голові.

Чи зустрічав у Казахстані росіян, які підтримують Путіна? На щастя для них, ні. Коли росіяни закордоном, то вони там ходять дуже тихо. У Казахстані багато молодих хлопців, які ходять і просто п**дять росіян на вулиці. Питають, чий Казахстан і чий Крим, і просто п**дять.

Це реально так є, без жартів. Якби зловили росіянина, який би сказав, що Крим – це Росія, то йому "втащили" б. Там вже були такі ситуації", – цитує Дитятьєва Український футбол.

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