Брюгге викупить Соболя у Шахтаря – клуби майже завершили угоду, – журналіст

Схоже, захисник збірної України Едуард Соболь найближчим часом підпише повноцінний контракт з Брюгге.

"За нашими даними, це трапиться через тиждень-другий. Питання практично вирішене. Брюгге скористається опцією викупу", – розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Нагадаємо, Едуард захищає кольори Брюгге на правах оренди, його контракт належить донецькому Шахтарю. За інформацією ЗМІ, потенційна сума трансферу становитиме 4 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії українець провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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