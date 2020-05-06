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Брюгге викупить Соболя у Шахтаря – клуби майже завершили угоду, – журналіст

6 травня 19:02 684 Читать на русском
Брюгге викупить Соболя у Шахтаря – клуби майже завершили угоду, – журналіст
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Схоже, захисник збірної України Едуард Соболь найближчим часом підпише повноцінний контракт з Брюгге.

"За нашими даними, це трапиться через тиждень-другий. Питання практично вирішене. Брюгге скористається опцією викупу", – розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Нагадаємо, Едуард захищає кольори Брюгге на правах оренди, його контракт належить донецькому Шахтарю. За інформацією ЗМІ, потенційна сума трансферу становитиме 4 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії українець провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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